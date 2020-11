Ponant : 5 collaborateurs faits Chevaliers du Mérite Maritime Les nominations viennent de paraître au JO

5 collaborateurs de la compagnie Ponant ont été nommés, le 14 juillet 2020, au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 9 Novembre 2020

5 collaborateurs de la compagnie Ponant ont été faits Chevaliers du Mérite Maritime.



Sylvie Boudart, directrice Produit et Planning, Isabelle Daumas, directrice de la formation/navigants, Yannick Simon, Commandant, Didier Montil et Daniel Berthon, Chefs Mécaniciens, ont été nommés, le 14 juillet 2020, au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime.



Cette nouvelle vient d’être publiée au journal officiel.



Cette distinction, décernée par la Fédération Nationale du Mérite Maritime, récompense les acteurs du monde maritime navigant ou non navigant qui œuvrent à son développement.

« La nomination de cinq membres de la compagnie est un immense honneur pour nous et la reconnaissance par nos pairs de carrières exceptionnelles, jalonnées de succès. À bord comme à terre, l’implication et le dévouement remarquables dont ces collaborateurs font preuve depuis de nombreuses années à nos côtés, contribuent chaque jour non seulement au rayonnement de la compagnie, mais aussi à celui du monde maritime . » se félicite Jean Emmanuel Sauvée, Président de Ponant.

