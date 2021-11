Ponant lance une campagne "Le Pôle Nord, le Pôle Sud, et Vous"

Au Nord, aux frontières des terres extrêmes, au Sud, au cœur du légendaire Continent Blanc... Ponant dévoile dans une nouvelle campagne publicitaire son nouveau navire d’exploration polaire, hybride, le Commandant Charcot.



Une campagne " qui évoque la richesse et la magnificence du monde polaire, indique Ponant dans un communiqué.



Elle incarne l’éveil à la connaissance qu’une expédition à bord du Commandant Charcot suscite. La campagne rend hommage à la science et aux voyages porteurs de sens qui par une meilleure connaissance sont une source d’inspiration et de sagesse pour préserver notre environnement ".



La campagne est lancée dans un premier temps en EMEA (France, Belgique, Suisse, Allemagne, UK) et poursuivra son déploiement en 2022, sur les marchés américains et en Asie-Pacifique



Elle est supportée par un plan de communication 100% digital, qui privilégie l’expérience immersive du format vidéo, via les réseaux sociaux et de la programmatique.



La campagne s’inscrit dans un dispositif 360° intégrant un site web dédié et de nouvelles expériences polaires via les comptes Instagram et Facebook.