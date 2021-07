Ponant obtient la certification Green Marine Europe

Ponant a rejoint le programme européen de l’Alliance verte, Green Marine Europe, et a reçu le label le 24 juin dernier.



La compagnie a obtenu " une moyenne de 4,5 sur 5 et atteint le niveau 5 (leadership et excellence) pour six des huit indicateurs ", indique-t-elle dans un communiqué.



Cette initiative distingue les acteurs de l’industrie maritime qui s’engagent à mesurer chaque année leur performance environnementale et à réduire leur empreinte écologique.



Le programme offre un cadre précis permettant aux armateurs européens de réduire proactivement et de manière mesurable leur empreinte environnementale, grâce à huit indicateurs de rendement, qui évaluent sur une échelle de 1 à 5 les pratiques et les technologies ayant un impact direct : bruit sous-marin, émissions atmosphériques polluantes (SOX et PM), émissions de gaz à effet de serre (CO2), espèces aquatiques envahissantes, gestion des matières résiduelles et rejets huileux.



Cette année, un nouvel indicateur a été pris en compte : le recyclage des navires pour lequel Ponant a obtenu un score de 5/5.