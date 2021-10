PortAventura World proposera les paiements en crypto-monnaies dès 2022

PortAventura World acceptera le paiement en Bitcoin dans tous ses hôtels L'initiative fait partie du projet stratégique de l'entreprise visant à accroître la numérisation et l'innovation, comme la joint-venture stratégique avec LaLiga, qui offrira une nouvelle façon de se divertir à travers une expérience de e-game ainsi que les nouveaux événements d'entreprise au format hybride.Ainsi, le resort et ses six hôtels, soit au total 2 300 chambres, développe actuellement un programme pour que les clients puissents’ils le souhaitent de manière simple, rapide et sécurisée.Pour cette première étape, le Bitcoin sera la seule monnaie virtuelle acceptée.