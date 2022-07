Appli mobile TourMaG



Positionnement stratégique en Jamaïque pour Playa Hotels & Resorts

Mer turquoise et Blue Mountains en toile de fond, Playa Hotels & Resorts offre un coin de paradis à chacun de ses clients.

Rédigé par AMG LTD le Lundi 4 Juillet 2022

Les 5 propriétés exploitées et gérées par Playa Hotels & Resorts bénéficient d’une localisation privilégiée sur la côte Nord-Ouest de la Jamaïque. Le groupe conjugue comme toujours environnement de premier choix, infrastructures de Luxe All Inclusive et influence de la culture locale tant au niveau de l’atmosphère qu’au niveau de la gastronomie. Playa Hotels & Resorts offre à sa clientèle une expérience unique au cœur de ce paradis des Caraïbes où histoire, reggae et cuisine Jerk se mêlent aux expériences et prestations haut de gamme.



Au Hilton Rose Hall, vrai paradis tropical situé sur le légendaire domaine tropical Rose Hall du XVIII ème siècle, charme et hospitalité font de cet établissement un lieu de villégiature à la fois parfait pour les familles mais aussi pour les couples à la recherche d’une escapade romantique. Du plaisir pour tous les âges.

Les familles peuvent passer des journées au parc aquatique Sugar Mills, les parcours de golf Cinnamon Hill ou White Witch sont à la disposition des adultes et pour un séjour plus relaxant, ils peuvent profiter du « Radiant Spa « afin de profiter des nombreux soins bien- être. La clientèle pourra déguster les saveurs du monde dans l’un des sept restaurants du Hilton Rose Hall et apprécier plus particulièrement l’authentique cuisine jamaïcaine.



Au Hyatt Ziva et Zilara Rose Hall, les clients découvriront une formule tout inclus au-delà du All inclusive classique , luxe, cuisine sophistiquée et renommée, avec en toile de fond les célèbres « Blue Mountains » surplombant la mer des Caraïbes, Hyatt Zilara accueille uniquement les adultes quant au Ziva il est parfait pour les familles . Hyatt Ziva et Zilara Rose Hall se distinguent par une incroyable offre de restauration, 8 restaurants au Ziva et 10 au Zilara, chaque restaurant est un véritable voyage à travers la multitude de saveurs et de spécialités proposées.

Des hébergements élégants et intimes pour les couples, des suites avec un accès direct à la piscine et un service de majordome, des suites spacieuses accueillent les familles. Activités sportives ou détente du corps et de l’esprit au Zen Spa avec un programme de soins spécifiques adaptés aux plus jeunes.



Idéalement situé à quelques minutes de l'aéroport international de Sangster et bordant une magnifique crique privée, Jewel Grande, établissement All inclusive De Luxe, offre à ses clients un service haut de gamme et des prestations Premium. Accessible à tous les âges, la clientèle bénéficie d’un service de majordome, d’un centre de remise en forme ultramoderne et d’un spa inspirant la sérénité, au cœur de magnifiques jardins luxuriants où chaque rituel reflète la culture et les traditions de l’ile de la Jamaïque. Les hébergements répartis dans trois bâtiments distincts, offrent de très grandes suites avec vue sur l’océan, des suites équipées de une à trois chambres, de fabuleuses villas et de luxueux Penthouses composés de deux chambres.



Jewel Paradise Cove Resort situé à Runaway Bay, parfait pour les couples ou les célibataires en quête de bien-être ou de remise en forme trouveront un paradis tropical propice à l’évasion et à la détente, 225 chambres de style colonial contemporain accueillent la clientèle en toute décontraction.



Playa Hotels & Resort incentive toujours les agents de voyages à travers le programme Playa Rewards Playa Rewards est basé sur un programme de récompenses et de fidélisation dédié aux agents de voyages.



Ce programme offre la possibilité aux agents de voyages de gagner des prix. Le programme de fidélisation offre également un accès à toutes les informations et mises à jour des hôtels membres de Playa Rewards.



La procédure est très simple, les agents de voyages effectuent les réservations à travers le Tour Operateur de leur choix et une fois la réservation effectuée, il suffit à l’agent de voyage d’enregistrer la réservation sur le site

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur :



Actuellement les agents de voyages peuvent gagner :



15 € pour une réservation au Hilton Playa del Carmen , au Hilton La Romana et Hilton Rose Hall



20 € pour une réservation au Sanctuary Cap Cana



20 € pour une réservation au Hyatt Ziva & Hyatt Zilara Resorts



Jusqu'à 25€ pour une réservation au Jewel Resorts



Les marques de Playa Hotels & Resorts ● Pour les Adultes uniquement



Hyatt Zilara à Cancun au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



The Yucatan Resort Playa del Carmen, Tapestry Collection.



Hilton All Inclusive Resorts à Playa Del Carmen, au Mexique, à La Romana en République Dominicaine et en Jamaïque.



Sanctuary Cap Cana à Cap Cana en République Dominicain.



Jewel Resorts à Runaway Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Playa Del Carmen au Mexique.



● Pour Tous



Hyatt Ziva à Cancun sur la Riviera Maya, à Puerto Vallarta et Los Cabos au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



Hilton La Romana All inclusive Resorts à La Romana en République Dominicaine.



Jewel Grande à Montego Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Cancun au Mexique



Contact sylvie@amgltd.biz

Téléphone : +44 (0) 208 487 9881

Site Internet : Email : commercial@amgltd.biz Téléphone : +44 (0) 208 487 9881Site Internet : www.playaresorts.com et www.playarewards.eu

