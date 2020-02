Pour Expedia, la tendance est aux villes moyennes dans le tourisme en France

À taille humaine et plus rassurante que les plus grandes métropoles, elles constituent aussi des destinations faciles à appréhender, notamment pour les familles, et offrent aux voyageurs un sentiment d'appartenance et réelle inclusion

Les fêtes de fin d'année sont une période propice à l'attractivité économique de la France à l'échelle mondiale, avec un succès particulièrement notable auprès des populations des Émirats arabes unis.



Nous sommes ravis de constater que les touristes émiratis sont venus en France et que notre riche patrimoine continue de les attirer

" explique Expedia dans son communiqué.Et ce n'est pas tout, car si les touristes ont plébiscité les villes à taille plus humaine, les Emiratis ont été sensiblement plus touchés par les charmes de notre pays.Toujours selon Expedia, les demandes de réservations effectuées par les touristes originaires des Émirats arabes unis pour la France ont augmenté au 4e trimestre de 90%.», déclare Antoine Walter, directeur du marché français d'Expedia Group. Comme toutes les études, les informations sont à prendre avec des pincettes, toutefois il convient de noter que les hôtels parisiens ont connu une année 2019 difficile.