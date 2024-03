Première Confluence du Tourisme : "Nous attendons plus de 100 participants"

TourMaG - Les EDV est un syndicat patronal, et pourtant cette fois il y aura aussi des vendeurs donc des salariés, pourquoi ce choix ?



Philippe LE FUR : Eh bien, c'est justement l'occasion, de partager, d'échanger, de passer du temps ensemble.



Yannick FAUCON : On peut, aussi, aisément penser que les salariés d’aujourd’hui seront des entrepreneurs demain. Il ne faut pas oublier, non plus, que compte tenu de la taille des entreprises du secteur, le dirigeant est un vendeur. Les sujets communs sont donc nombreux.



Stéphane DOSSETTO : C’est une belle opportunité pour notre association, et donc pour les commerciaux qui sont le relais des TO en province, de rencontrer et d’échanger directement avec les dirigeants régionaux. Echanges qui ne se faisaient pas lors des soirées ARCTOUR.