Premium Travel : 6 experts créateurs de voyages Pour Premium Travel, chaque désir de voyage est important et doit pouvoir se concrétiser.

Le regroupement des 6 marques spécialistes ouvre le champ des possibles en proposant toutes les formules de voyage.

Premium Travel fait voyager sur les 5 continents avec des circuits clés en mains et des itinéraires à la carte pour répondre à toutes les attentes et tous les budgets des voyageurs. Il offre de plus une nouvelle solution technologique qui permet aux agences de voyage de gagner en réactivité.

Rédigé par Valérie ONNO, Premium Travel le Lundi 29 Novembre 2021

Le spécialiste du circuit : La Française des Circuits Le spécialiste du circuit propose une production 2022/23 enrichie avec des départs garantis à partir de 2 pax pour découvrir 70 destinations sur les 5 continents.



Ce sont près de 160 circuits (GIR, autotours et voyages de groupe) concoctés par une équipe renforcée comptant désormais 7 chefs de produits dont 2 co-directrices. Ces circuits se déclinent selon 8 gammes de produits pour satisfaire tous les profils de voyageurs. Les familles sont notamment à l’honneur avec des produits dédiés où le programme est adapté pour plaire aux grands et aux petits. Qu’on soit friand de visites culturelles ou plutôt amateur de farniente ou encore adepte de liberté au volant de sa voiture, il y aura c’est sûr le voyage correspondant à chaque envie. Partir en groupe à partir de 10 pax, oui bien sûr c’est possible, et particulièrement simplifié et innovant avec la nouvelle plateforme BtoB qui propose de visualiser la disponibilité immédiate.



Focus sur la Laponie, ce petit bijou finlandais qui séduit pour sa féérie. La Française des Circuits propose des séjours mémorables de 4 à 8 jours dans des hôtels 3* ou 4* en pension complète et en multi activités.



Retrouvez toute la production 2022/23 sur la nouvelle plateforme de réservation Premium Travel lancée le 8 novembre 2021. En quelques clics vous réserverez immédiatement vos GIR, autotours et voyages de groupe grâce au stock détenu. Avec cette nouvelle solution technologique, Premium travel offre aussi aux agences la possibilité de bénéficier d’une marge arrière non négligeable sur les vols.



« L'Amérique, l'Amérique... Je veux l'avoir et je l'aurai... » avec Jetset Fredonner cette chanson si entraînante de Joe Dassin c’est bien mais réaliser son rêve de traverser l’Atlantique c’est encore mieux !



Avec Jetset, expert de l’Amérique du Nord depuis 35 ans, on peut découvrir cet immense et légendaire continent sous toutes les formes de voyage souhaitées ; la Floride en hiver pour échapper à la grisaille, l’Est des USA en train pour vivre sereinement la découverte des capitales, une traversée de l’Ouest des USA en motor-home avec toute sa famille, l’accueil chaleureux des gîtes au Canada ou encore l’euphorie de plongées spectaculaires aux Bahamas.



Le savoir-faire largement éprouvé des conseillers de Jetset Voyages depuis plus de 10 ans et leur écoute attentive portée aux attentes des clients font que chaque voyage créé est entièrement individuel et personnel.



La Pura Vida avec Alma Latina S’accompagner d’un spécialiste pour découvrir ces pays d’Amérique Latine colorés, attachants et si contrastés les uns des autres entre nature luxuriante et hors norme, volcans, déserts, canyons et plages idylliques.



Depuis 25 ans l’équipe d’Alma Latina fait partager sa passion inébranlable pour ce continent et se fait l’architecte d’itinéraires personnalisés en fonction des souhaits et du budget des voyageurs. Toutes les envies de voyages sont réalisables qu’il s’agisse d’un circuit individuel en liberté, d’une croisière ou tout simplement d’un séjour pour se détendre avec tout le confort nécessaire.



La présence d’un bureau de représentation dans chaque pays de destination pour assister le voyageur permet d’offrir une sécurité supplémentaire.

Voyages d’exception au bout du monde avec Australie Tours et Nouvelle-Zélande Voyages 2 créateurs d’itinéraires exclusifs et de voyages inoubliables au bout du monde.



L’Australie, sa culture ancestrale, ses plages paradisiaques, ses grands espaces, et ses villes à l’ambiance décontractée, les îles du Pacifique mêlant décors paradisiaques, authenticité et traditions, la Nouvelle Calédonie offrant le plus grand lagon du Monde et la Nouvelle-Zélande 100% nature sont les destinations de prédilection de ces 2 marques.



Australie Tours, le voyagiste pionnier sur toute l’Océanie, comptabilisant le plus de passagers sur la destination depuis plus de 35 ans, possède un niveau d’expertise et de connaissances si pointues qu’il détient le statut de « Aussie specialist Premier » décerné par l’office de tourisme d’Australie.



Aimer une destination c’est aussi savoir la respecter et la protéger pour la préserver durablement. C’est pourquoi Nouvelle-Zélande Voyages s’engage par la Tiaki Promise à ce que chaque voyageur soit respectueux de la culture maorie et de l’environnement néo-zélandais. Tous ses conseillers sont certifiés « NZ Specialist ». Cette accréditation atteste de leur parfaite connaissance de la Nouvelle-Zélande tant théorique que pratique pour y avoir séjourné et de leur formation par l’office du tourisme néo-zélandais les confirmant comme experts de la destination.



Sur place, des bureaux de représentation assurent aussi le suivi et le bon déroulement du voyage.



Asie Infiny, une « Asie pour chacun » Si Asie Infiny, est la plus jeune des marques, cela n’entache en rien son savoir-faire ni la qualité des conseils avisés et personnalisés de son équipe pour concevoir des voyages mémorables en Asie.



Créée en 2005 pour offrir une « Asie pour chacun », elle propose un service sur mesure sur 14 destinations. Du sous-continent indien à la Corée du Sud, en passant par la Thaïlande, la Birmanie, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, l’Indonésie, Taïwan et le Japon, Asie Infiny vous fait partager les richesses étonnantes de ce continent aux villes bourdonnantes d’activités, aux traditions fascinantes, à l’architecture incomparable et à l’hospitalité légendaire.



Pour assurer la sérénité des voyageurs et un bon déroulement du voyage, des bureaux de représentation sont également présents sur ces destinations.

