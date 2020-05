Provence Tourisme lance un pass séjours pour booster les réservations plan de relance dans les Bouches-du-Rhône

Provence Tourisme a mis au point plusieurs opérations pour relancer la consommation touristique dans les Bouches-du-Rhône. Pass séjours, Pass tables, Pass Evénements... le département souhaite donner un coup de booster à l'économie touristique.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 28 Mai 2020

Le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont confié à Provence Tourisme l’organisation d’un plan de relance «Tourisme & Culture».



Ce plan de relance mutualisé s’appuie sur différents dispositifs, soutenus par une campagne de communication globale, en local et au national. Il s'articule en deux phases.



A partir de juillet, un Pass séjours sera lancé pour booster les réservations dans les hébergements marchands et soutenir les prestataires culturels et de loisirs.



Comment ? Pour tout achat d’un séjour de 3 nuits minimum à partir du 1er juillet dans les établissements hôteliers et hôteliers de plein air, est offerte au client une carte cadeau d’un montant de 50€ permettant l’achat d’une offre chez un prestataire du territoire. 50 000 foyers pourront en bénéficier et 1 000 prestataires sont concernés (guides, artisans et producteurs, musées et monuments, parcs de loisirs, opérateurs sportifs, visi-tes guidées, transports).



Autre opération : le Repos des soignants. 10 000 chèques cadeaux d’une valeur faciale de 100 € seront distribués et seront à consommer à partir du mois de juillet dans les structures touristiques et culturelles du département.

Pass Evènements et Pass tables De septembre 2020 à février 2021, plusieurs actions seront mises en place pour soutenir les opérateurs sur l'arrière saison et cet hiver.



Ainsi 5 000 Pass Provence Evénements d’une valeur faciale de 50€ seront diffusés sur le fichier ES13 et aux adhérents du pass Myprovence. Ils permettront l’achat en 2 fois minimum de billets sur une liste de manifestations qui se dérouleront de juillet à février (manifestations culturelles, sportives ou gastronomiques). Ces Pass peuvent aussi être achetés directement par des partenaires (Comités d’entreprises, agences réceptives...) et faire l’objet de Chèque Cadeau à destination de groupes ciblés.



Un autre Pass : Pass tables d'une valeur de 50 € également seront diffusés sur les 48 dates des RDV MPGastronomie à l’occasion d’une animation.



Ils permettront de relancer la consommation dans les restaurants. Enfin, Marseille Provence Gastronomie poursuit et adapte sa programmation pour soutenir les acteurs de la filière. Plusieurs rendez-vous et circuits seront programmés. Un bustronome (cuisine, salle de restaurant) sillonnera tout le département de Cassis aux Saintes-Maries-de-la-Mer entamera une tournée de 70 dates.

