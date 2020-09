Qu'est-ce que Clean & Safe, la nouvelle fonctionnalité de Rydoo ?

Il sera possible de consulter les règles de sécurité sanitaires, mais aussi les pratiques de nettoyage, les dispositifs tels que la présence de désinfectant pour les mains, les mesures de distanciation physique suivies, y compris le temps respecté entre deux séjours dans une même chambre et les protocoles relatifs à la nourriture et aux boissons.



" La crise du COVID-19 bouleverse les habitudes des collaborateurs qui questionnent la pertinence d’un déplacement.



Nous sommes néanmoins convaincus de la valeur des rendez-vous et réunions physiques : pas seulement pour finaliser un accord commercial ou développer un réseau mais pour créer du lien.



C’est dans cet esprit que nous avons mis au point notre nouvelle fonctionnalité Clean & Safe, " explique Sébastien Marchon, le PDG de Rydoo.