Quand une hôtesse Corsair s’engage dans le dispositif "Covisan"

TourMaG.com - Précisément quelles sont vos missions ?



Géraldine Delecourt : Après une petite formation, je me suis investie dans deux types de missions.



La première à l’accueil dans les Hôpitaux parisiens, l’hôpital Antoine-Béclère me concernant.

Je suis chargée d’aider à l’accueil des visiteurs : veiller à leur rappeler l’ensemble des gestes barrières et les consignes sanitaires ; expliquer également avec tact et diplomatie les règles et les contraintes dans le contexte du Covid enfin convaincre par exemple des personnes qu’elles ne pouvaient pas faire de visite à leur proche hospitalisé.



La deuxième mission consiste à intégrer une " brigade Covisan " en tant qu’enquêteur social avec un médecin préleveur et un ou une infirmière.



Lorsqu’un médecin généraliste a une suspicion de Covid pour un patient il sollicite le dispositif. Nous prenons alors un véhicule pour nous rendre au domicile du patient. Une fois sur place nous nous équipons de la tête aux pieds avec des combinaisons de protection.



Une fois au contact du patient qui est testé sur place, mon travail d’enquêteur commence. Je recueille ses données administratives (N°de sécurité sociale, médecin traitant) puis si la personne est avérée positive je m’informe si elle dispose d’une pièce où elle peut s’isoler, si elle souhaite être hébergée dans un hôtel et surtout, j’essaie d’établir une liste la plus complète possible des personnes ayant été récemment en contact avec elle.



On doit repartir avec un maximum de noms et de N° de téléphone à contacter pour, si la contamination est avérée, prévenir et ainsi casser la chaîne de transmission.



Et là aussi, je me suis aperçue que nous, professionnels de la relation-client nous pouvons mettre les gens en confiance et obtenir une vraie collaboration de leur part.



Comme à bord de nos avions, nous savons nous adapter à tout type de personne. Dans nos formations de stewards et hôtesses, on appelle cela le facteur humain et cela m’est très utile sur cette mission.