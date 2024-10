Quartier Libre : L’hiver 2024/2025 en Laponie suédoise

De plus, les clients profiteront des activités au départ de l’hôtel. Nous fournissons à chaque client un équipement « grand froid » qu’ils conserveront pendant toute la semaine et les protégeront des températures hivernales lapones afin de profiter pleinement de leur séjour.



A l’instar du séjour Immersion en Laponie suédoise, des activités et excursions journalières sont incluses dans le programme telles que, une initiation à la motoneige, une balade avec des chiens de traîneau, un dîner et une soirée Tipi tente au bord de la mer Baltique, une randonnée en ski nordique et une excursion en raquettes.