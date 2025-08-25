TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM


Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et Quartier Libre, au cœur du Village des TO sur le stand K53.
L’occasion de présenter les nouveautés et de nouer de nouveaux partenariats.


Quartier Libre conforte ses engagements


Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique : « Nous avons décidé de conforter les engagements qui ont fait notre réussite ces dernières années. Notamment sur deux de nos destinations phares, à savoir la Laponie suédoise et l’Irlande. Cela signifie que pour la saison 2025/2026 nous positionnons une 3ème rotation par semaine sur Lulea en Laponie.

Nous améliorons encore les activités proposées afin de répondre aux attentes du plus grand nombre. Concernant les groupes 2025/2026, ils sont d’ores et déjà ouverts à la vente sur l’Irlande, la Laponie suédoise, la Norvège, l’Islande et l’Ecosse. Par ailleurs, nous avons écouté les besoins de nos agences et nous avons mis en place la gestion des mini groupes.
Enfin, n’oublions pas l’Italie, qui se fait de plus en plus sa place dans notre production, avec de nombreux programmes en départs garantis.
Nous vous attendons nombreux sur notre stand K53 à l’IFTM pour discuter de ces sujets ».

Resaneo mise toujours plus sur le train

Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, nous dit : « Resaneo est reconnu comme l’expert de l’aérien depuis notre création, il y a 13 ans déjà. Mais depuis de nombreuses années, nous développons et proposons également l’offre ferroviaire. La plupart des agences, même parmi nos clients fidèles, n’ont pas encore le réflexe train. Cette année, nous souhaitons faire un focus sur ces produits qui correspondent à un segment de clientèle de plus en plus important. Resaneo propose désormais une offre rail très importante avec TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, TER, Eurostar, Lyria…
L’éventail des destinations s’étant largement étoffé, cela permet aux agences de vendre des forfaits en ajoutant l’hôtel ou tout autres styles d’hébergements. La faible empreinte carbone de ce mode de transport est un argument qui parle au client.
Et lorsque l’on sait que cette offre est complétée par la mise en place de Travel Connect Train et l’ouverture à la vente de certains lignes 1 an à l’avance, ce n’est pas le moment de laisser passer le train, rendez-vous sur www.resaneo.com.
Nous vous attendons nombreux pour en parler sur notre stand K53 à l’IFTM Top RESA ».

SpeedMedia la techno au service des agences et des TO

Laurent Briquet, Directeur général de SpeedMedia, détaille : « SpeedMedia développe des outils pour les professionnels du tourisme et du digital, acteurs clés de l'industrie du tourisme qui utilisent les technologies numériques pour développer des stratégies de marketing, de vente et de communication innovantes. SpeedMedia aide ces acteurs avec des plateformes de réservation en ligne et des outils de gestion de sites Web afin qu'ils atteignent leur public cible et offrent des expériences de voyage personnalisées et hautement engageantes. Des connecteurs avec plus de 70 TO aident les agences à vendre en ligne les offres des Voyagistes, mais aussi leurs propres offres si elles en disposent voire des produits Groupes et CSE. Pour les TO également, nous proposons de la construction dynamique de packages (FLEX) et des sites B2B. SpeedMedia, acteur clé dans la promotion et la commercialisation de l'industrie du tourisme, utilise les technologies numériques pour offrir des expériences de voyage de qualité et maximiser la satisfaction de ses clients. Alors, il ne reste plus qu’à nous rencontrer sur le stand K53 ! ».

Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

