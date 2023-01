Quartier Libre se projette sur 2023 avec optimisme

L’Italie : la nouveauté circuit du Tour Opérateur complète la gamme

Trois circuits très complets à partir de 1199 et 1249 €

Héritage d’Italie : Venise, Florence, Rome en 8J/7N

Au cœur de l’Italie : Rome, Naples et la côte Amalfitaine en 8J/7N

Contrastes du sud : Rome, Naples et le grand tour des Pouilles en 8J/7N

Avec des départs en vols directs de Paris, Beauvais, Lyon et Nice et également des vols via au départs de dizaines d’aéroport régionaux et frontaliers.Arriver à Venise et repartir de Rome, le meilleur moyen de visiter sans la fatigue des longs trajets. Toutes les visites sont comprises y compris la visite virtuelle du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine avec votre guide conférencier. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, la visite physique est proposée en option.Le tout en pension complète , avec un hébergement dans des hôtels 3* rénovés depuis moins de trois ans et avec un transport en autocars de Grand tourisme.Ce circuit est aussi programmé en vols directs de Paris, Beauvais, Bordeaux, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes et Nice. Des vols via sont également proposés à partir de nombreux autres aéroports régionaux.Avec ce programme, l’arrivée et le départ se font sur l’aéroport de Rome-Fiumicino.Ce circuit est également programmé en vols directs de Paris, Beauvais, Bordeaux, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes et Nice. Des vols via sont également proposés à partir de nombreux autres aéroports régionaux.Avec ce programme, l’arrivée et le départ se font sur l’aéroport de Rome-Fiumicino.Dans ces trois circuits Quartier Libre a choisi les meilleurs hôtels, tables, guides et accompagnateurs de chacune des régions que traversent ces programmes.