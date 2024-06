Que retenir de Rendez-Vous Canada (RVC) 2024 en Alberta ?

Avec sa faune sauvage et ses grand espaces, l’Alberta a le vent en poupe. De plus en plus de Français se laissent tenter par les paysages grandioses de l’Ouest canadien mais aussi sa culture du far west, ses populations autochtones fascinantes et ses sites historiques spectaculaires comme Writing-on-Stone et Metis Crossing . La délégation française a aussi été surprise par la scène culinaire savoureuse, à la fois locale et authentique, et l’accueil des plus chaleureux.