Quels enjeux pour l'Assemblée générale d’Air France – KLM ?

Le temps presse, car tant qu’Air France - KLM n’aura pas réussi à rembourser en partie les aides de l’état (à hauteur de 75%), il lui est impossible d’acquérir plus de 10% du capital d’une entreprise du secteur aérien.



Or le "mercato" est ouvert et alors que le groupe Lufthansa s’est déjà acquitté des dettes contractées auprès de l’état, il est urgent qu’Air France – KLM puisse en faire autant pour ne pas laisser les autres grands opérateurs participer sans lui, à la consolidation du marché de l’aérien.



A lire aussi : [M&A ban : cette règle qui bloque les investissements et empoisonne Air France-KLM]urlblan:https://www.tourmag.com/M-A-ban-cette-regle-qui-bloque-les-investissements-et-empoisonne-Air-France-KLM-%F0%9F%94%91_a112232.html