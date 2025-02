Quimbaya Latin America : une entreprise humaine, visionnaire et engagée

Le Respect de nos engagements est notre Principe et la Règle d’action qui nous permet de renforcer nos valeurs et les transmettre chaque jour à nos collaborateurs.Nous avons bâti notre entreprise dans le Respect de l’Humain et cette vision nous a permis de construire une entreprise pérenne, reconnue pour son expertise et pour son approche humaine.Le respect de l’environnement et des communautés locales est devenu un besoin et créer des expériences immersives et durables , une priorité.Tout naturellement, nous avons pratiqué un Tourisme Responsable et Respectueux envers la nature et envers les populations et nous avons mis en place, peu à peu, des actions concrètes pour minimiser notre impact environnemental et maximiser les bénéfices pour les populations locales.Parmi elles :Grâce à notre partenariat avec Refill Not Landfill , nous avons intégré des itinéraires sans plastique, encourageant les voyageurs à utiliser des gourdes isothermes (fournies par Quimbaya Latin America) réutilisables et des points de remplissage d’eau gratuits.Nous collaborons avec des associations locales et des communautés indigènes pour offrir des expériences immersives et respectueuses des traditions. Nos circuits intègrent des initiatives de tourisme solidaire, qui permettent aux voyageurs de rencontrer des artisans et des habitants partageant leur culture et leur savoir-faire.Chaque circuit met en avant la richesse de la biodiversité, les traditions ancestrales et le patrimoine historique du continent. Notre objectif est de préserver ces trésors tout en garantissant une expérience authentique et enrichissante.