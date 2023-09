Rail Europe : Daniel Beutler nommé Président non-exécutif du conseil d’administration

"Björn et moi avons fait nos armes dans l’industrie ferroviaire européenne depuis plusieurs années. Nous y sommes extrêmement attachés et œuvrons chaque jour à son succès. Nous sommes deux européens convaincus, unis par des valeurs communes, que nous sommes fiers d’amener à la table. Nous avons à cœur de construire ensemble nos futures réussites.



Rail Europe est une marque de distribution de billets de train connue partout dans le monde, au coeur des problématiques de développement durable. Je suis ravi d'assumer davantage de responsabilités au sein du conseil d'administration en tant que Président non-exécutif, afin de contribuer à la croissance de l'entreprise"

Daniel Beutler et Björn Bender ont toujours cherché à façonner le futur de la mobilité, et ont collaboré au sein de la division Marketing international de la Deutsche Bahn pendant plus de six ans., a déclaré Daniel Beutler.