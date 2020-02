Randonnée : le Cammino Valteo, une autre façon de découvrir la Vallée d'Aoste

Le nouveau grand parcours de randonnée, le Cammino Balteo, traverse toute la Vallée d’Aoste, soit 46 communes situées pour la plupart en moyenne et basse altitude.



Depuis Pont-Saint-Martin vers Morgex, en aller et retour, c’est au total une boucle de 350 kilomètres et de 23 étapes. Comme toutes les grandes randonnées de la Vallée d’Aoste, le parcours est réalisable dans sa totalité en 23 jours mais on peut aussi choisir d’opter pour l’une de ses étapes à la journée.



Tout le long du parcours, le randonneur pourra découvrir plusieurs thématiques selon les saisons et ses envies. Le Cammino Balteo déroule ses kilomètres entre 500 et 1 900 mètres et est donc accessible presque toute l’année, été comme hiver !



Les randonneurs pourront marcher entre lacs, cascades, réserves naturelles et zones boisées mais ils pourront également découvrir l’architecture des villages et des traditions locales.