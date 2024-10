Randonnée sur la Côte d'Emeraude

Jour 1 :

Accueil en début d’après-midi, première randonnée autour de la pointe du Chevet à saint-Jacut (9kms)

Dîner et nuit à l’abbaye.



Jour 2 :

Randonnée du Fort la Latte à Pléhérel, en passant par le Cap Fréhel (12kms)

Vous découvrirez des sites incroyables…, visite du Fort la Latte, puis direction le Cap Fréhel un Site d’exception. Après le déjeuner, vous continuerez votre randonnée jusqu’à Pléhérel.

Dîner et nuit à l’abbaye.



Jour 3 :

Dinan, Léhon et la Vallée de la Rance (10kms)

Visite du centre-ville médiéval de Dinan, ses remparts, son château du 14e siècle puis descendrez au port par la mythique rue du Jerzual, la plus célèbre de la ville, et marcherez jusqu’à la Petite Cité de Caractère de Léhon.

Une boucle pédestre vous permettra de revenir au port de Dinan pour le déjeuner, puis une sortie en petit bateau électrique en direction de Taden.

Dîner et nuit à l’abbaye.



Jour 4 :

Randonnée de Lancieux à Saint-Lunaire (8kms)

Randonnée sur le littoral, de Lancieux à Saint-Lunaire, la presqu’île, posée entre le Frémur et sa baie, offre à qui veut bien s’y attarder un havre de paix.

Fin de randonnée à Saint-Lunaire pour un retour à l’abbaye.

Fin de circuit après le déjeuner.