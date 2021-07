Raouf Benslimane : les propos de Clément Beaune, "un vrai coup d'épée dans le dos du Portugal et de l'Espagne"

C'est intellectuellement malhonnête et politiquement lourdement fautif.



C'est intellectuellement malhonnête car sur le fond, oui la Catalogne et d'autres régions sont touchées par une augmentation de la circulation du virus. Et au Portugal idem, ce sont certaines régions qui sont plus touchées que d'autres, alors que des îles comme Madère et les Açores connaissent une situation parfaitement maitrisée, tout comme les îles espagnoles des Canaries.



Mais cela ne justifie aucunement de généraliser une situation à l'ensemble des destinations concernées.



Ou alors les autres pays seraient aussi en droit de déconseiller la France à leur ressortissants au motif que Paris commence à connaître une recrudescence des contaminations et donc "y'a pas de mal à se faire du bien à soi-même" dans l'optique de faire tourner sa propre économie, en généralisant cette situation à l'ensemble du territoire français...



C'est politiquement lourdement fautif, car il s'exprime sans concertation avec ses homologues portugais et espagnols qui ne vont pas manquer de réagir et qui ont commencé à le faire par la voix de leurs ambassadeurs en France.



C'est un vrai coup d'épée dans le dos des pays amis et proches que sont le Portugal et l'Espagne, c'est une manœuvre et une faute politique car le propos n'est motivé que par la seule volonté de voir les Français rester en France et éventuellement de les inciter à se faire vacciner.



Si l'objectif est louable en soi, la fin ne justifie pas les moyens et ne justifie pas de porter un coup aussi bas à deux grandes destinations qui ont le défaut d'être de grandes concurrentes à la France."



Raouf Benslimane, président de Thalasso n°1 et ÔVoyages