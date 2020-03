Rapatriement : encore 70 000 Français à l'étranger

Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a indiqué lors d'une conférence de presse téléphonique organisée à l'issue de la réunion hebdomadaire du Comité de Filière Tourisme mardi 24 mars 2020 qu'il restait encore 70 000 Français à rapatrier.



" Nous effectuons un recensement quotidien des Français présents à l'étranger, soit touristes soit voyageurs affaires. Vendredi (20 mars 2020) nous avions 130 000 Français, et 60 000 sont revenus. Nous devons poursuivre cet effort. Des dizaine de vols ont été mis en place par Air France ou des compagnies partenaires. Il faudra une bonne semaine pour rapatrier tout le monde " a expliqué le Secrétaire d'Etat.



Par zones géographiques, près de 30 000 sont encore en Amérique, près de 10 000 en Asie et Océanie et 10 000 autres en Afrique et Océan Indien.



"Les consulats et ambassades sont sur le pont ainsi que le Centre de crise et de soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères" a indiqué Jean-Baptiste Lemoyne. "Nous collaborons également avec les autres pays européens dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE" .