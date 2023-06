Recrutement : les 5 principaux biais cognitifs dont il faut se méfier ! 🔑

« Nous avons rencontré l’ennemi, et c’est nous » écrivait Walt Kelly. Cela décrit à merveille le fonctionnement des biais cognitif car si ces raccourcis sont un puissant, rapide et efficace moyen de prendre la plupart de nos décisions quotidiennes avec d’excellents résultats, ils nous induisent cependant régulièrement en erreur et tout particulièrement lors de décisions stratégiques.



Et les processus de recrutement ne sont guère épargnés, loin de là ! Il offrent même un formidable terrain de jeu aux biais cognitifs si rien n’est mis en œuvre pour en atténuer l’influence ! On peut alors dire bye-bye équité, pertinence et objectivité !



Si nos biais sont incorrigibles, ils ne sont pas ingérables. Il existe ainsi des méthodes pour en limiter les effets délétères comme l’entretien structuré ou bien encore le recrutement collaboratif.



Curieux d’en savoir plus sur les principaux biais cognitifs en recrutement et la manière de s’en prémunir au maximum ? Je vous invite à découvrir la saison 2 d’« Histoires de Recruteurs » un podcast WeSuggest dédié aux biais cognitifs et que j’ai le plaisir d’animer 😎 ! [2]