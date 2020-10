Remboursement aérien : "Nous faisons le job ! Nous ne restons pas les bras croisés !" lance Raphaël Torro (Resaneo)

TourMaG.com - Nous ressentons de grandes tensions, voire des crispations de la part des agents de voyages sur les demandes de remboursement et d'avoirs qui concernent le secteur de l'aérien. Ne faut-il pas dépassionner le débat ?



Raphaël Torro : Il faut effectivement dépassionner le débat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons d'un côté, les demandes des agences et, de l'autre, les compagnies aériennes qui n'appliquent pas toutes les mêmes politiques de remboursement ou d'avoirs.



Dès le début de la crise nous avons décidé de nous occuper des reports sans frais. Désormais, les compagnies annoncent qu'il est possible d'obtenir des remboursements automatiques.



Sauf que ce n'est pas aussi automatique que cela. Surtout pour des dossiers qui ont déjà obtenu un avoir.



Certains dossiers ont été annulés, puis reportés avec des opérations de SAV qui ont déjà été effectués, avec même parfois des demandes de remboursement qui avaient été déjà réalisées via les DAR... Cela complique les processus.



Et même pour un dossier pour lequel c'est une première demande, cela ne se fait pas tout seul.



Il faut aller sur le GDS, rentrer les formats adéquats... c'est du temps et c'est de l'argent.



Il faut faire cela dossier par dossier, et pour certains dossiers reprendre tout l'historique. Et nous le faisons. Nous sommes au service des agences, nous nous occupons de chaque demande sauf que tout ne se fait en un claquement de doigts.



Certaines compagnies par exemple nous disent : "comme vous avez déjà obtenu un avoir, ce n'est plus possible d'obtenir un remboursement". Mais là aussi nous faisons le job, nous prenons le temps d'écrire à la compagnie en expliquant que ce n'est pas satisfaisant.



Ce qui est extrêmement irritant pour les équipes, c'est de s'entendre dire qu'on ne fait rien. Nous sommes entre le marteau et l'enclume.