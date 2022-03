Rendez-Vous en France : Ty-Win présente sa nouvelle version

Nous nous réjouissons de la montée en puissance de Ty-Win

L’outil répond à de vrais besoins et il est impératif pour nous d’être au rendez-vous. Il en va de la relance du secteur après deux années très difficiles."

A l’occasion du Rendez-Vous en France, qui réunit quelque 600 acheteurs internationaux,pour élargir le champ des possibles des hôteliers et s’adresser à davantage d’acteurs touristiques. Parmi les nouvelles améliorations :- Une gestion de compte flexible (abonnements, nombre d’utilisateurs illimité)- Une gestion des offres simplifiée avec une dimension internationale via un module dédié aux créateurs d’offres et un module dédié aux distributeurs d’offres (offres traduites en 6 langues, filtres possibles par langue, choix de la devise, calcul automatique des changes…). ; mise à jour en temps réel ; référencement des partenaires, etc.).- Un suivi des ventes optimisé (reporting complet ; notifications)- Des outils d’aide à la vente (tutoriels, FAQ).Les tour-opérateurs internationaux peuvent désormais se connecter directement sur la plateforme pour y trouver les éléments nécessaires à l’élaboration du séjour sur place., explique Jean-Vincent Petit