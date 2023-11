Réouverture du Sun Siyam Pasikudah, une oasis tropicale intimiste sur la côte Est du Sri Lanka

« La fermeture temporaire de l’hôtel et son interruption ultérieure pendant la pandémie nous ont donné l'opportunité de nous lancer dans un projet complet de rebranding et d'amélioration. En collaboration avec Studio Sixty7, nous avons méticuleusement repensé le resort dans sa globalité, en préservant son intégrité structurelle tout en élevant chaque facette. »

On peut également admirer l'un des sites les plus célèbres du Sri Lanka, Sigiriya Rock, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Formé à partir du magma d'un volcan éteint depuis longtemps, on grimpe au sommet de cette ancienne forteresse rocheuse pour admirer les fresques vieilles de 1 600 ans du Sky Palace, avant de s'émerveiller devant des vues panoramiques époustouflantes. Autre excursion proposée, de mai à septembre, au départ de l'hôtel, l'observation des baleines bleues et cachalots à Trincomalee, où les mammifères marins évoluent dans leur habitat naturel.Initialement lancé en 2014 sous le nom de Sun Aqua Pasikudah, le resort a subi un changement de marque en 2020, devenant partie intégrante du groupe Sun Siyam Resorts et adoptant le nom de Sun Siyam Pasikudah . Arshed Refai, directeur général, a souligné son fort engagement à soutenir et à offrir des opportunités aux communautés locales, notamment dans les domaines de l'artisanat et de la menuiserie, avec une utilisation intensive de produits fabriqués localement pour la création de meubles, lustres et objets de menuiserie sur-mesure.Deepak Booneady, PDG de Sun Siyam Resorts , a commenté :