Reports, remboursements : FTI Ticketshop lance des webinaires pour ses partenaires

FTI Ticketshop va organiser une série de webinaires pour aider ses partenaires agences de voyages à résoudre les problèmes de reports et de remboursements suite aux vols annulés par la crise liée au coronavirus.



"La communication et la transparence sont particulièrement importantes dans des moments comme celui-ci", déclare le directeur général de FTI Ticketshop, Maik Gruba. "Cette crise est un énorme défi et l'attitude de certaines compagnies aériennes en matière de remboursement ne facilite pas la situation. Nous considérons donc qu'il est d'autant plus important d'être un partenaire fiable pour nos agences et d'indiquer clairement comment nous pouvons procéder actuellement. Dans les webinaires, nous n'expliquons pas seulement la situation actuelle et offrons une vue d'ensemble détaillée, mais nous fournissons également une assistance, par exemple, en ce qui concerne notre IBE farewizard+ et l'assistant en ligne."



Pour des raisons techniques, la participation aux webinaires est limitée à 100 personnes, c'est pourquoi plusieurs sessions seront organisés par pays.



Actuellement, il y a encore des places libres disponibles, l'inscription se fait via le site web du FTI Ticketshop.