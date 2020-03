Resaneo : "IATA reste intransigeant et inflexible sur les paiements..."

"Nous tenons à vous préciser que nous agissons en tant que mandataire des compagnies aériennes et non pas comme un Tour Operator.

Resaneo est un émetteur de titre de transport tel qu'il est strictement définit par le code du tourisme (rôle de mandataire art.L211.17-3).



La Responsabilité de Resaneo se limite donc à l’édition d'un titre de transport valable et efficace.



Nous sommes tributaires des décisions et des propositions commerciales de chaque compagnie aérienne.



A ce jour, nous faisons face à vos nombreuses demandes liées aux interrogations des voyageurs et devons gérer :



- Des passagers à rapatrier avant la suspension totale des vols.

- Des dossiers pour lesquels les départs étaient imminents, mais pour lesquels les retours risquaient d'être annulés.

- Des passagers souhaitant reporter leurs dates de voyages.

- Des dossiers pour lesquels les passagers n'avaient pas d'autres choix que de demander l'annulation de leur voyage.

- Des réponses aux inquiétudes bien compréhensibles liées parfois aux contradictions entre des mesures imposées par certaines destinations alors même que les transporteurs maintenaient leurs rotations.



Quelles que soient vos demandes, elles nécessitent toutes un travail technique d’une ampleur exceptionnelle que nous traitons en fonction de l’urgence. Toutes nos équipes techniques sont à l’œuvre malgré les circonstances.