Réseaux sociaux : la SNCF va chercher des nouveaux talents sur ... TikTOk

Cette campagne avait pour objectif de présenter différents emplois à une jeune audience, tout en respectant les codes et le ton propre à la plateforme de création de vidéos courtes.



Ce sont donc 7 talents qui ont été choisis pour amener dans leur univers 7 métiers de la SNCF tels que Agent d’Escale, Electricien Haute Tension ou encore Conducteur de Train.



Pour ce faire, la SNCF s'est entourée d'influenceurs qui ont conçu des petits clips vidéos drôles et viraux. Avec 1,5 million de vues sur TikTok, la campagne est d'ores et déjà un succès, d'autant qu'elle a généré de nombreuses discussions.



" L’erreur à ne pas faire sur TikTok c’est de tout vouloir transformer en chorégraphie ou en challenge au détriment du message que l’on veut faire passer.



Les créateurs nous le prouvent tous les jours en débordant d’imagination pour faire passer, dans leurs créations, des messages et des valeurs aussi importants que ceux véhiculés par un groupe comme SNCF, " Joseph Nguyen, le PDG de Bolt Influence.