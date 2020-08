Restriction voyage Tunisie : test PCR négatif moins de 72h avant l’arrivée

En complément de ce test PCR négatif à présenter, l’entrée sur le territoire tunisien est assortie de mesures d’auto-isolement applicables aux voyageurs à leur arrivée en Tunisie et déterminées en fonction d’un classement des pays de provenance en trois zones (verte, orange et autres pays) selon la circulation de l’épidémie et le risque de contamination au Covid-19 :



Zone verte (pays à risque de contamination faible) :



o Présentation à l’embarquement d’un test PCR négatif, réalisé dans les 72h avant le voyage ;

o Pas de mesure d’auto-isolement.

Zone orange (pays à risque de contamination modérée - dont la France depuis le 15 août 2020) :

o Présentation à l’embarquement d’un test PCR négatif, réalisé dans les 72h avant le voyage ;

o Présentation d’une fiche sanitaire ;

o Engagement par écrit à effectuer un auto-isolement (en hôtel ou à domicile) pendant une durée de 14 jours ;

o Possibilité de faire un second test PCR 6 jours après la date d’arrivée sur le sol tunisien. Si le test est négatif, possibilité de sortir de quatorzaine ;

o Pour les touristes, les visites de musées, monuments et sites archéologiques seront autorisées à condition de respecter les mesures sanitaires propres à chaque site.