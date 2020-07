Restrictions de voyages : Austrian Airlines interrompt des vols vers les Balkans

Le Ministère Fédéral autrichien des Affaires Sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des Consommateurs a massivement étendu la liste des interdictions d'atterrissage pour les avions, indique Austrian Airlines dans un communiqué de presse.



À compter du jeudi 16 juillet 2020, aucun vol régulier en provenance, entre autres, des pays suivants ne sera autorisé à atterrir en Autriche : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Égypte, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord, Roumanie et Serbie. Les interdictions d'atterrissage pour les avions en provenance de Grande-Bretagne, de Suède et d'Ukraine ont été prolongées. Le décret est valable jusqu'au 31 juillet 2020.



En raison de l'interdiction officielle, Austrian Airlines se voit contrainte d'annuler tous ses vols entre Vienne et les destinations suivantes pendant la période du 16 au 31 juillet 2020 : Belgrade, Bucarest, Le Caire, Kiev, Londres, Podgorica, Pristina, Sarajevo, Sibiu, Skopje, Sofia, Stockholm, Tirana et Varna.



" Les interdictions d'atterrissage auront également un impact sur le reste du réseau de lignes d'Austrian Airlines, étant donné que les lignes concernées sont fréquentées par de nombreux passagers en transfert. Des voyageurs qui manqueront donc à l’appel, par exemple à destination des États-Unis " précise la compagnie.