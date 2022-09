Retour sur l’emblématique soirée de rentrée d’Exotismes en vidéo

Après une parenthèse forcée de 3 ans, le spécialiste des îles lointaines a retrouvé le sens de la fête. Autour des nombreuses animations et des découvertes culinaires proposées par le Mx Marseille, Exotismes avait organisé un workshop qui a permis les meilleurs échanges entre ses principaux partenaires de l’ île Maurice et plus de 150 agents de voyages de la région sud.Dans une ambiance très conviviale, la soirée s’est achevée par un concert Tribute Abba et la remise de nombreux prix et cadeaux ! L’occasion de récompenser les agents de voyage pour leur travail avec Exotismes.Découvrez en vidéo l’ambiance de cette soirée Exotismes.