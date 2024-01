Retour sur le voyage d'immersion Naya Club à Marrakech

Direction le Naya Club Dar Atlas 4*, pour expérimenter des moments pour tous des instants pour chacun !





Rédigé par Aurélien AUFORT le Dimanche 7 Janvier 2024

Le Naya Club Marrakech c'est : un domaine digne des mille et une nuits, en plein cœur de la Palmeraie de Marrakech, avec une atmosphère familiale et relaxante.



Au programme : Visite de l’hôtel, puis en soirée, les invités ont dîné au restaurant le Safran, rooftop avec vue imprenable sur la Koutoubia en plein cœur de la Médina.



Le lendemain, direction le site artisanal d'Adouar pour une initiation à la cuisine marocaine avec la préparation d'un tajine de poulet, suivi d'une séance de calligraphie où les participants ont pu écrire leur prénom en arabe puis visite du célèbre Jardin Majorelle.



L'occasion pour plus de 70 agents de voyages de vivre l’expérience Naya Club ! Focus sur le Naya Club Dar Atlas 4* : Ce magnifique hôtel dispose de 320 chambres réparties dans plusieurs bâtiments d’un seul étage aux allures de Riad marocain. Chaque chambre dispose de tout le confort nécessaire et indispensable pour passer un agréable séjour ! Le Naya Club Dar Atlas propose plusieurs espaces pour se restaurer : un restaurant principal, un restaurant Marocain, un restaurant gastronomique ainsi qu’un snack à la piscine. L’hôtel possède 3 piscines aux ambiances différentes ainsi que de nombreux équipements sportifs et d’un Spa Bien-être. Pour enrichir son voyage, l’équipe d’animation Naya 100% francophone propose de vivre des moments privilégiés : Le Naya Gourmand : profitez d’un instant autour de la gastronomie locale, Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une soirée à thème, Le Naya Escapade : arpentez les environs de l’hôtel et ses paysages. Le Naya Terre : participez à une immersion à la découverte de la faune et la flore de votre destination. Pour les plus jeunes, les Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des vacances inoubliables avec un mélange d’activités manuelles, sportives et ludiques adapté à chacun.



Voyamar a de grandes ambitions sur le Maroc et ce premier club est juste le point de départ d’une grande aventure sur cette destination magique.

Contacter Voyamar



Téléphone : 08 20 16 69 68



Voyamar est le tour-opérateur historique du groupe Marietton Développement, leader français du tourisme. Fondé à Lyon en 1968, il propose tous types de typologie de voyage : Circuits, séjours, clubs, circuits au volant, croisières ou combinés.Téléphone : 08 20 16 69 68

Lu 495 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Le grand retour de la Ruée vers l’Or en 2023 a connu un franc succès ! A la découverte de l’île de Rhodes avec SKY express et Atrium Resorts