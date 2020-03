Retours anticipés ou retardés : quid des droits des voyageurs et des obligations des professionnels ?

TourMaG.com - Emmanuelle LLOP, quel est votre ressenti et pouvez-vous nous rappeler les quelques principes juridiques applicables, dans ces moments si compliqués pour la profession ?



Emmanuelle LLOP : Dans ce contexte compliqué, anxiogène et passionné, où les agences de voyages et les tour-opérateurs travaillent comme ils peuvent, malgré le confinement et sans compter leurs heures, j'ai l'impression que la solidarité n'a pas le même sens pour tous le monde…



Je répète que là où les voyageurs doivent " seulement " gérer leur frustration de ne pas être partis en voyage ou bien d'être revenus plus tôt, des milliers de personnes sont en train de se battre pour sauver leurs entreprises et leurs emplois et donc, les voyages de demain.



Alors que nous sommes dans l'attente de l'ordonnance appliquant la (future) loi qui va permettre aux professionnels de suspendre leurs obligations de remboursement sans frais pour cause de CEI (circonstances exceptionnelles et inévitables), portée par les EDV et le SETO.



Je rappelle ici que le Code du Tourisme prévoit des remboursement sans frais pour cause de CEI ou " d'événement extérieur " dans plusieurs cas : modification d'un élément essentiel du contrat avant départ, preuve par le client que ces CEI impactent de manière importante son contrat à destination ou son transport, notification par le professionnel de l'annulation du voyage avant départ ( articles L.211-13 et L.211-14-II & III du Code du Tourisme ) -, les cas de demandes de remboursements voire de dédommagement commencent à fleurir auprès des agences.



Même si la Directive Européenne sur les voyages à forfaits et notre Code du Tourisme n'ont pas anticipé les conséquences d'une pandémie massive, il est évident que le cas des CEI à destination n'est donc pas le seul qui ait été envisagé par les textes, et surtout pas de manière exclusive...



Tout d'abord, qu'il soit bien clair que dans tous les cas, les CEI excluent toute possibilité de dommages-intérêts au profit du voyageur : or, les décisions imposant des retours anticipés pour cause de fermeture des frontières ou de suppression des vols, ou encore l'exclusion des touristes étrangers constituent également des CEI.