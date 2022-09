Retrouvez Ollandini Voyages à l’IFTM et découvrez notre prébrochure 2023 !

Retrouvez une nouvelle mouture de notre circuit Dolce Vita. Ce circuit propose une découverte en douceur de l’île de beauté.



Sillonnez les routes corses à travers les nombreux lieux touristiques en commençant par Ajaccio. Depuis la cité impériale, vous partirez en visite dans différents sites comme la région du Valinco avec Propriano ou Sartène, la plus corse des villes corses ! Ou encore la côte ouest, Cargèse, ses fameuses églises latine et grecque, les calanche de Piana, et Porto. La seconde étape sera dans le sud et Bonifacio. La ville perchée sera le point de départ de visites et sorties. Troisième étape dans le nord à Bastia ou St Florent. De là, vous pourrez découvrir le Cap Corse ou encore le désert des Agriates.



Enfin, dernière étape à Calvi ! Depuis la cité principale de la Balagne, découvrez cette micro région qui fait tant rêver, plages majestueuses, roches rouges, villages perchés, patrimoine, tout est réuni pour vous séduire !