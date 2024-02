Richou Voyages : "Nous retrouvons un équilibre, une dynamique" 🔑

Ce projet aurait dû voir le jour en 2020, mais nous avons été stoppés dans notre élan

Après trois années d'attente, le site Internet de Richou Voyages a enfin fait peau neuve, fin 2023.", commente Jean-François Richou, le directeur associé du Groupe.Plus moderne et en accord avec la nouvelle charte graphique définie en 2018, ce site est un reflet de laIl permet notamment aux clients de(Héliades, Austral Lagons, FRAM, TUI, etc.) en plus des séjours, circuits, croisières "maison".Car si 70% de la production vendue dans les agences de voyages du Groupe est estampillée Richou, la "revente" - autres TO, billetterie, à la carte - continue sa progression.