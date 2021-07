Road trip en Guadeloupe : quelles précautions prendre et quels sont les incontournables à visiter ?

La Guadeloupe est une destination rêvée pour un voyage touristique. Si vous désirez profiter de chaque étape, le meilleur moyen est de faire un road-trip. Toutefois, cela demande beaucoup de préparations, notamment concernant le choix de votre voiture et de son assurance. Voici les précautions que vous devez prendre et surtout les lieux à visiter pour bien profiter de votre voyage.

Les précautions à prendre concernant votre voiture



Dans ce sens, vous devez penser à faire assurer votre véhicule contre tous les risques. Il s'agit d'une précaution indispensable, car il est impossible de prévoir les accidents. Votre assurance sera alors en mesure de vous couvrir lorsque cela s'imposera.

Faire un road trip est une expérience magnifique à vivre. Cela n'est toutefois vrai que si toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du voyage sont prises. Il est préférable de parer à toute éventualité. Le principe même du road trip est de voyager sur la route. Il va donc de soi que l'utilisation d'une voiture est indispensable. Le voyage se faisant généralement sur une longue distance, vous devez faire en sorte que votre véhicule soit bien préparé. Il y va de la sécurité de tous les voyageurs, vous y compris.

louer une voiture pour votre périple. Dans ce cas aussi vous devez faire attention. Toutes les structures de location ne vous proposent pas des voitures adaptées à la situation et encore moins bien assurées. L’idéal est de trouver un



Avant de démarrer, pensez quand même à vérifier l’état du véhicule. Assurez-vous également du niveau des liquides de refroidissement, de la réactivité des freins et des lave-glaces. Un autre détail important est l’état des pneus. Si vous jugez que ceux-ci sont trop usés, il est préférable de les changer au préalable.

Une alternative est de vous rendre en Guadeloupe avant depour votre périple. Dans ce cas aussi vous devez faire attention. Toutes les structures de location ne vous proposent pas des voitures adaptées à la situation et encore moins. L’idéal est de trouver un loueur de voitures en Guadeloupe auprès de qui trouver une voiture tout-terrain 4x4 bien assurée. De cette manière, vous avez la garantie de faire votre road trip dans un véhicule robuste.Avant de démarrer, pensez quand même à vérifier l’. Assurez-vous également du niveau des liquides de refroidissement, de la réactivité des freins et des lave-glaces. Un autre détail important est l’état des pneus. Si vous jugez que ceux-ci sont trop usés, il est préférable de les changer au préalable.

Les accessoires à avoir absolument Une fois que vous avez pensé à tout concernant la fiabilité de votre voiture, il vous faut vous munir de quelques accessoires indispensables. Ceux-ci sont importants pour des raisons de sécurité. Il s’agit entre autres de :



• vestes fluorescentes ;

• triangles de sécurité ;

• ou encore des papiers de la voiture à avoir en Guadeloupe.



Vous devez aussi veiller à avoir sur vous tous les contacts à appeler en cas d’urgence. Cela inclut les ambulances et les services de dépannage. Munissez-vous d’une carte routière, de bidons d’eau et aussi d’une trousse de secours. N’oubliez pas aussi que road trip et arrêts vont de pair. Par conséquent, vous serez amené à faire des pauses à divers endroits. Il est donc opportun de vous procurer à l’avance certains numéros d’hôtels ou de gîtes qui se trouvent sur votre trajet.



Les lieux incontournables à visiter Afin que votre road trip en Guadeloupe soit une réussite et surtout un moment inoubliable à vivre, certains lieux sont à visiter absolument.



La plage de la Datcha à Gosier Pendant votre voyage, vous apprécierez sûrement de faire un tour à la plage Datcha de Gosier pour planter vos pieds dans le sable blanc. Ses eaux turquoise vous tenteront à coup sûr pour un instant de baignade improvisé. C’est un excellent arrêt pour vous reposer et vous détendre pendant quelques minutes ou heures. En plus, elle permet d’accéder rapidement à l’île de Gosier ; un petit bout de paradis. De la plage, il est d'ailleurs possible de l’apercevoir au loin. Si vous n’êtes pas pressé de reprendre la route, la visiter serait une très belle expérience.

Le parc national de la Guadeloupe Il s’agit d’une petite merveille d’écosystème. Offrant une faune et une flore abondante et diversifiée, le parc est désigné réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO. Trois cents kilomètres de sentiers sont disponibles pour l’admirer de l’intérieur. À cela s’ajoutent des aires de pique-nique dont vous pouvez profiter tout au long du chemin. Le parc national de Guadeloupe est une étape indispensable à votre road trip. Il serait dommage de ne pas contempler son charme sauvage.



La soufrière Si vous avez prévu de faire des exercices au cours de votre road trip, la soufrière s’y prête parfaitement. Pour admirer ce volcan en activité, il vous faut environ une heure trente minutes de marche qui en valent absolument la peine. En outre, en empruntant les bons chemins, vous pourriez tomber sur des lacs formés dans des cratères ou encore sur les chutes du Carbet. Ces trois chutes sont situées sur les pentes du volcan et offrent un spectacle captivant.



