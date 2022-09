Royal Caribbean équipe ses navires de l'internet haut débit

Le groupe Royal Caribbean va équiper toute la flotte de navires de l'internet haut de débit avec la solution Starlink de SpaceX.



Cela concerne aussi les marques Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea Cruises, ainsi que sur tous leurs nouveaux navires.



L'installation sur les bateaux est en cours, indique le groupe qui précise : "D’excellents résultats ont été obtenus lors des essais effectués à bord de Freedom of the Seas et la compagnie a reçu de nombreux commentaires extrêmement positifs de la part des passagers et des membres de l’équipage. L’installation devrait s’achever d’ici la fin du premier trimestre 2023."



" Ce déploiement d’Internet haut débit de Starlink à bord de nos navires, est le plus grand déploiement public qui existe aujourd’hui dans l’industrie du voyage. Cela démontre notre engagement envers notre objectif ", a déclaré Jason Liberty, président et directeur général du Royal Caribbean Group.



Le groupe précise que l’internet haut débit, permettra aux croisiéristes et à l'équipage de se connecter "où qu'ils soient dans le monde".