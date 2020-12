Russie: Vladimir Poutine lie l'ouverture des frontières à la situation sanitaire

Dans l'ensemble, bien sûr, nous aimerions beaucoup que nos citoyens utilisent les possibilités du tourisme intérieur et viennent à Saint-Pétersbourg, car il n’est pas nécessaire d’ouvrir les frontières. Mais dès que cela sera possible, bien sûr, nous le ferons.

Nous avons déjà commencé à en parler à propos de Saint-Pétersbourg: ils attendent l'ouverture des frontières pour que les touristes étrangers viennent. Et vous avez probablement entendu une partie de ma réponse, elle est liée au fait qu'à mon avis, il est très important de donner une chance à nos citoyens, habitués aux vacances à l'étranger dans une large mesure: 32 millions de voyages. L'un des secteurs le plus touché de notre industrie est le transport aérien. Et dans ce sens, bien sûr, il est très important de nous donner la possibilité de voler et à nos entreprises de voler à l'étranger. Nous avons 32 millions de personnes qui volent à l'étranger, laissant 35 milliards de dollars par an à l'étranger, redirigeons ce flux vers Saint-Pétersbourg. Si de tels flux sont dirigés vers nos capacités internes, vers le développement du tourisme interne, ce sera formidable.

" déclare Vladimir Poutine, invitant ainsi les russes à visiter Saint-Pétersbourg, récemment élue "" lors desdu Tourisme: les World Travel Awards.Pour soutenir l'économie des régions dépendantes du tourisme et aider le secteur de l'aérien, le président russe mise encore sur le tourisme intérieur, en attendant l'ouverture des frontières aux étrangers: "" .Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine sur le site du Kremlin