Russie: la libéralisation des visas est en marche !

" À partir du 1er Janvier 2021, les ressortissants étrangers auront le droit de réclamer un visa électronique à entrée unique valable pour l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Le requérant recevra son visa dans les 4 jours ouvrés après la demande (...), il pourra l'utiliser pour se rendre en Russie dans les 60 jours qui suivent (...) et la durée du voyage ne pourra dépasser les 16 jours ".



La liste finale des nationalités qui auront accès à ce service e-Visa unique sera prochainement définie par le gouvernement russe mais les 53 pays déjà éligibles au projet pilote de visa électronique, dont les citoyens européens font partie et qui permet actuellement de visiter uniquement Saint-Pétersbourg, Kaliningrad ou l’Extrême-Orient russe, sont d'ores et déjà qualifiés.



" 2021 verra l'établissement, en Russie, du régime d'entrée le plus libéral, étendu à près de 4 milliards d'étrangers " se réjouit le KDMID.