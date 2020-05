L'OMT redoute la perte de 100 à 120 millions d'emplois directs dans le tourisme

Bien que l'Asie et le Pacifique subissent l'impact le plus élevé en termes relatifs et absolus (-33 millions d'arrivées), les retombées en Europe, bien que plus faibles en pourcentage, sont assez élevées en volume (-22 millions).



Les perspectives pour l'année ont été revues à la baisse à plusieurs reprises depuis le déclenchement de l'épidémie et l'incertitude continue de dominer.



Les scénarios actuels indiquent une baisse possible des arrivées de 58 % à 78 % pour l'année.



Ces chiffres dépendent de la rapidité du confinement et de la durée des restrictions de voyage et de la fermeture des frontières.



Les scénarios suivants pour 2020 sont basés sur trois dates possibles d'ouverture progressive des frontières internationales. L'impact de la chute de la demande de voyages internationaux pourrait se traduire par



- Une baisse de 850 millions à 1,1 milliard de touristes internationaux

- Une perte de 910 milliards à 1,2 billion de $EU de recettes d'exportation du tourisme

- La mise en danger de 100 à 120 millions d'emplois directs dans le tourisme.



"C'est de loin la crise la plus grave à laquelle le tourisme international ait été confronté depuis le début des relevés (1950). L'impact se fera sentir à des degrés divers dans les différentes régions du monde et à des moments qui se chevauchent, l'Asie et le Pacifique devant être les premiers à rebondir."