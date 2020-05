Ryanair annonce opérer 40% de ses vols en juillet vers 90 % des destinations desservies avant la crise

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Ryanair annonce opérer 40% de ses vols en juillet vers 90% des destinations opérées avant la crise. La compagnie annonce de nouvelles mesures sanitaires dont le port du masque et la prise de température.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 12 Mai 2020

Ryanair annonce vouloir opérer 40 % de son programme de vol à partir du mercredi 1er juillet 2020, sous réserve de la levée des restrictions gouvernementales sur les vols intra-UE et de la mise en place de protocoles sanitaires dans les aéroports.



La low cost prévoit d'assurer un programme quotidien de près de 1 000 vols vers 90 % des destinations desservies avant la crise sanitaire. À partir de juillet, elle devrait reprendre ses vols au départ de la plupart de ses 80 bases en Europe précise un communiqué.



"Il y aura moins de fréquences quotidiennes/hebdomadaires sur les lignes principales, car Ryanair s'efforce de rétablir certains services sur le plus grand nombre de routes, plutôt que d'exploiter des services à haute fréquence sur un petit nombre" explique le communiqué.

Comme l'ensemble du secteur la low cost annonce la mise en place de mesures sanitaires dont la prise de la température à l'entrée de l'aéroport et le port de masques dans le terminal et à bord des avions.



Elle recommande également d'utiliser l’enregistrement en ligne et le téléchargement de la carte d’embarquement sur mobile. Elle proposera aussi un service limité de collations et de boissons à bord, et n'acceptera plus le paiement en liquide.



Bien entendu, cette annonce est à prendre avec beaucoup de précautions, compte tenu du contexte, des frontières actuellement fermées et des recommandations des pouvoirs publics en matière de déplacements à l'étranger.

Lu 229 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Chalair reprend ses vols entre Bordeaux, Brest et Montpellier Qatar Airways va offrir 100 000 billets gratuits aux professionnels de santé