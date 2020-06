SETO : reprise des départs dans l'espace Schengen à compter du 27 juin

Le SETO vient d'annoncer de nouvelles recommandations concernant les départs des voyages à forfait suite aux ouvertures des frontières annoncées en Europe notamment au 15 juin, et des prévisions d'ouverture des frontières extérieures européennes au 1er juillet.



Ainsi le SETO recommande à ses membres les dispositions suivantes pour les clients ayant réservé un voyage à forfait :



- La reprise des départs à compter du 27 juin pour les destinations de l’Espace Schengen* dont la France et les territoires non européens de la France c’est-à-dire les (départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer) (dans le respect des protocoles sanitaires imposés pour accéder à ces territoires)



- La reprise des départs au plus tôt le 1er juillet 2020 et à compter de l’ouverture des frontières décidée par l’Union Européenne pour les destinations dont les conditions sanitaires le permettent ce qui devrait être le cas de la Tunisie au 1er juillet et probablement du Maroc.



- Le report des départs jusqu’au vendredi 31 juillet 2020 inclus pour les autres destinations.