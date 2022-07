SNCF, DB et l'OT d'Allemagne lancent une grande campagne de promotion

Nous sommes très heureux de renouveler ce projet commun avec TGV INOUI et DB SNCF en coopération. La bonne connectivité est primordiale pour l’attractivité de la destination grâce aux liaisons au départ de Paris, Strasbourg, Lyon et Marseille.



L’Allemagne est une destination au potentiel immense, les Français pourront cette année découvrir la culture locale des villes allemandes avec la campagne German.Local.Culture, les plus aventuriers d’entre eux partiront à la découverte des grands espaces allemands présentés dans la campagne EmbraceGermanNature.

En français : c’est parti en Allemagne !

Bénédicte Richer, Directrice de l’ONAT en France explique : «».La campagne marketing 360 commence sera en ligne jusqu’à la fin novembre 2022. Elle prend la forme d’un microsite dédié www.germany.travel/en-train présentant les villes et régions partenaires, leurs événements, les offres de séjour, et le microsite permet également aux touristes de réserver leurs billets de train en ligne.Cette campagne a été imaginée autour d’un dispositif comprenant des Native et Google Ads, un dispositif Social Media (Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads) ainsi qu’une campagne OTC sur l’application SNCF Connect.[1]