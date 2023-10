SO RECEPTIFS Solutions Réceptifs Newsletter du Mois d’Octobre 2023



Rédigé par Soreceptifs le Lundi 23 Octobre 2023

Les évènements en Israël ont-ils de l’influence sur vos destinations ?

SO RECEPTIFS :

Les évènements en Israël ont bien sûr de l’influence sur nos destinations !

Les Français, depuis la Seconde Guerre Mondiale, n’ont pas connu de guerre et donc tout évènement politico-sanitaire a de l’influence sur leur comportement.

Il y a malheureusement pas mal d’amalgames qui sont faits !

Dès qu’il s’agit d’un pays musulman, les clients n’ont plus envie d’y aller…



On assiste à un ralentissement des ventes en Egypte où nous avons un affrètement d’une Dahabeya de 14 cabines, toutes les semaines, depuis le samedi 14 octobre. Pas d’annulation mais peu de ventes.



Les projets sont également gelés sur l’Ouzbekistan avec Ouzbek Tours. Le pays est certes musulman mais russophone, très différent des pays du Maghreb.

Plus de prise de décisions de la part des agences. « On va attendre que les évènements se stabilisent ».



Sur l’Algérie avec TERRE ALGERIE également, pourtant nous sommes loin des lieux de conflits. Des questionnements, des inquiétudes.



Pensez-vous que cela va durer ? SO RECEPTIFS :



Un évènement peut en chasser un autre.

Tout va si vite de nos jours dans l’information.

On ne va plus parler de la guerre en Ukraine et pourtant… On ne va plus parler de l’exode des arméniens au Karabakh etc…



J’espère pour ma part que ce conflit à Gaza va vite s’arrêter. C’est terrible de penser qu’au 21ème siècle il y ait encore des guerres et que des gens meurent du fait de leurs différences…

Il y a tellement de choses à faire pour la planète, pour les uns et pour les autres.

L’aide massive apportée par les pays occidentaux aux pays pauvres ne semble pas suffire à endiguer les problèmes communautaires liés à un réel problème de démographie.

L’arrivée massive de migrants sur les côtes européennes n’est pas la solution à leur situation. Les dirigeants de leurs pays de départ devraient diriger leurs efforts à développer leur économie afin de donner à cette population, en majorité jeune et sans emploi, un avenir meilleur.



Mais je crois que j’enfonce des portes ouvertes et que je ne ferai pas changer le monde avec mes réflexions et états d’âme.

Dans le tourisme on est souvent citoyen du monde.

Lorsque, comme moi, on a 45 ans de carrière derrière soi, surtout dans la fabrication de voyages, on a forcément beaucoup voyagé, connu d’autres pays, d’autres cultures, d’autres civilisations. On a des amis partout, de toutes nationalités et de toutes confessions et on est ouvert sur le monde.



Après ces considérations politiques et humanitaires, que pouvez vous nous dire de vos réceptifs ? SO RECEPTIFS :



Mes « anciennes destinations » comme la Chine ( Mongolie (

L’image du covid en Chine est encore imprimée.

La Mongolie redémarre mais faiblement, le surcoût du prix des vols peut être. Pourtant c’est complètement dans l’air du temps, voyage écolo, voyage responsable.



La Corée du sud (

Aux manettes un réceptif très performant pour les dossiers individuels et groupes.



La Birmanie (Myanmar) malheureusement est encore à l’arrêt. J’espère qu’elle reprendra.

karaweik@taiyangchine.com



L’ Algérie malgré le ralentissement dû à la guerre en Israël, marche bien. Des groupes religieux, des groupes de pieds noirs (voyage de mémoire, du souvenir), de la Découverte avec l’Algérie romaine, des demandes sur les déserts depuis que les visas s’obtiennent facilement pour Djanet et Tamanraset. Ce pays a d’énormes ressources. Une hôtellerie qui s’est mise au goût du jour. Les freins : l’obtention des visas pour le Nord et le coût des prestations terrestres au même niveau que les prix en France, alors que le niveau de vie est largement plus bas.

algerie@terrealgerie.com.



Le Maroc , double peine après le tremblement de terre. Tout a été super bien géré par les autorités marocaines et la communication a vite rassuré. Bravo à l’ONMT pour sa superbe communication de crise. Les demandes redémarrent que ce soit pour des évènements privés en riads, en villas, pour des circuits groupes ou en départs garantis, des incentives etc…

Nos relations régulières avec nos amis marocains font que c’est le dépaysement le plus proche :

ybergauzy@monarchtravel.com

Mes « anciennes destinations » comme la yves@taiyangchine.com ) , la urga@taiyangchine.com ) ont du mal à décoller.L’image du covid en Chine est encore imprimée.La Mongolie redémarre mais faiblement, le surcoût du prix des vols peut être. Pourtant c’est complètement dans l’air du temps, voyage écolo, voyage responsable.La kimchikore@taiyangchine.com ) reste une petite destination de par ses prix mais très belle et clean.Aux manettes un réceptif très performant pour les dossiers individuels et groupes.La(Myanmar) malheureusement est encore à l’arrêt. J’espère qu’elle reprendra.L’malgré le ralentissement dû à la guerre en Israël, marche bien. Des groupes religieux, des groupes de pieds noirs (voyage de mémoire, du souvenir), de la Découverte avec l’Algérie romaine, des demandes sur les déserts depuis que les visas s’obtiennent facilement pour Djanet et Tamanraset. Ce pays a d’énormes ressources. Une hôtellerie qui s’est mise au goût du jour. Les freins : l’obtention des visas pour le Nord et le coût des prestations terrestres au même niveau que les prix en France, alors que le niveau de vie est largement plus bas.Le, double peine après le tremblement de terre. Tout a été super bien géré par les autorités marocaines et la communication a vite rassuré. Bravo à l’ONMT pour sa superbe communication de crise. Les demandes redémarrent que ce soit pour des évènements privés en riads, en villas, pour des circuits groupes ou en départs garantis, des incentives etc…Nos relations régulières avec nos amis marocains font que c’est le dépaysement le plus proche :

Egypte avec l’affrètement d’une Dahabeya de 14 cabines toutes les semaines. La Dahabeya Sekhmet a été entièrement rénovée cet été.

Un départ tous les samedis depuis le 14 Octobre 2023. Les débuts de remplissage sont prometteurs.

Haute Egypte en 8J/7N avec des vols spéciaux au départ de Paris CDG sur Louxor . Des possibilités de privatisation. Des extensions possibles à Hurghada.

Un combiné Le Caire - Haute Egypte en 11J/10N avec des extensions balnéaires possibles à Aïn El Sokhna.

contact@soreceptifs.com



L’ Ouzbekistan : je crois énormément en cette destination, particulièrement, bien sûr, pour les clients musulmans, mais pas que. Le pays a beaucoup à offrir au niveau culturel. Nous avons essayé de varier nos programmes avec des visites et des rencontres avec les habitants.

ouzbekistan@ouzbektours.com



Le Vietnam avec Transtravel : un réceptif franco-vietnamien ayant de nombreux départs garantis et travaillant sur mesure pour les groupes ad hoc.

Le passé colonial de la France crée des demandes. On espère que le coût aérien va diminuer.

yves@transtravel.fr

L’avec l’affrètement d’une Dahabeya de 14 cabines toutes les semaines. La Dahabeya Sekhmet a été entièrement rénovée cet été.Un départ tous les samedis depuis le 14 Octobre 2023. Les débuts de remplissage sont prometteurs.Haute Egypte en 8J/7N avec des vols spéciaux au départ de Paris CDG sur Louxor . Des possibilités de privatisation. Des extensions possibles à Hurghada.Un combiné Le Caire - Haute Egypte en 11J/10N avec des extensions balnéaires possibles à Aïn El Sokhna.L’: je crois énormément en cette destination, particulièrement, bien sûr, pour les clients musulmans, mais pas que. Le pays a beaucoup à offrir au niveau culturel. Nous avons essayé de varier nos programmes avec des visites et des rencontres avec les habitants.Leavec Transtravel : un réceptif franco-vietnamien ayant de nombreux départs garantis et travaillant sur mesure pour les groupes ad hoc.Le passé colonial de la France crée des demandes. On espère que le coût aérien va diminuer.

Pour toute demande, n’hésitez pas ! Nos réceptifs sont performants, connaissent bien la clientèle française et œuvrent depuis au moins 25 ans dans leur pays.

Un gage de sécurité et de professionnalisme.

Nous, en France, sommes là pour vous conseiller, vous aider, faire le lien entre 2 ou plusieurs cultures.



contact@soreceptifs.com



SO VOYAGES Numéro d’immatriculation ( licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox.

Une garantie de plus pour vous.

Nos sites internet :

www.sovoyages.com

www.soreceptifs.com

www.terrealgerie.com

www.clubdescroisieres.com



SO RECEPTIFS :

TEL FIXE : 0980 977 963

Portable : 00 33 6 12 90 96 58

Mail : contact@soreceptifs.com

Numéro d’immatriculation ( licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox.Une garantie de plus pour vous.Nos sites internet :TEL FIXE : 0980 977 963Portable : 00 33 6 12 90 96 58

Autres articles SO RECEPTIFS Solution Réceptifs !

Présentation de Monarch Travel

Lu 269 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Séjour Halloween 2024 sur la côte Est des USA Canada cet hiver, encore des disponibilités pour les demandes de dernières minutes !