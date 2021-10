Saison d’hiver : l’Autriche en campagne tout schuss !

L'Autriche s'appuie sur les règles des 3 G. Test, vaccination ou récupération sont les tickets d'entrée pour vos activités de vacances. Elle accepte aussi le certificat Covid numérique (pass sanitaire) comme preuve. Si vous avez déjà ce laisser-passer sous forme numérique ou papier, aucun autre document n'est requis. Le pays a adopté un système à trois niveaux. Actuellement, le niveau 1 des mesures s'applique .Port obligatoire d'un masque FFP2Dès le début de la saison d'hiver : règle des 3 G (testé, vacciné ou guéri)Aucune restriction de capacitéNiveau 1 (actuelle) : accès avec preuve 3-GNiveau 2 : les autotests antigéniques ne sont plus autorisésNiveau 3 : seuls les tests PCR sont valablesAprès-skiNiveau 1 (actuel) : accès uniquement avec vaccination, guérison ou test PCRNiveaux 2 et 3 : accès uniquement avec vaccination ou récupération ("2-G").Station de ski à Obertauern Station de ski à ObertauernPreuve 3-G dans la restauration et les hébergements (voici toutes les informations détaillées sur les mesures dans le secteur de l'hôtellerie et de la gastronomie), dans les téléphériques (uniquement au début de la saison d'hiver), sur les marchés de l'Avent et lors de rassemblements de 25 personnes ou plus.Masque FFP2 dans les magasins pour les besoins quotidiens, les transports publics, les téléphériques, etc. Dans le reste du commerce de détails et dans les musées, l'obligation FFP2 ne s'applique pas aux personnes vaccinées et rétablies.Après-ski : Analogue à la restauration de nuit, accès uniquement avec vaccination, convalescence ou test PCR. Les tests antigènes ne sont pas autorisés.(7 jours après avoir dépassé les 300 lits occupés dans les unités de soins intensifs)Règle 2-G ("vacciné ou guéri") dans la restauration de nuit, l'après-ski et les événements sans places assises avec plus de 500 personnes.Les autotests antigéniques ne sont plus valables (s'applique à tous les domaines, y compris la restauration, les marchés de l'avent, etc.)(7 jours après avoir dépassé les 400 lits occupés dans les unités de soins intensifs)Selon la règle des 3 G : vacciné, récupéré ou testé par PCR. Les tests antigènes ne sont plus autorisés.Pour l'après-ski : règle des 2-G, le test ne suffit pas pour être admisb regle des 3G



[Une FAQ est disponible ici