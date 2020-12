Savoie Mont Blanc Tourisme devient l’Agence Savoie Mont Blanc

Les quatre catégories de membres composant les instances sont :



- Membre fondateur : le Conseil Savoie Mont Blanc,

- Les membres actifs : des organismes, fédérations, syndicats ou filières représentant les secteurs touristique, culturel, agricole, agroalimentaire ; des structures territoriales et organismes locaux de développement et de promotion ; des acteurs socio-économiques contribuant par leur activité au rayonnement du territoire. Les Entreprises Savoie Mont Blanc Excellence membres de la commission d’agrément et son Président,

- Les autres membres : toute personne morale, non membre actif, intéressée par l’activité de l’association et toute personne physique, ayant acquis la qualité d’Ambassadeurs SMB dans les conditions prévues au règlement intérieur,

- Les membres d’honneur : statut honorifique pouvant être décerné par les Co-présidents ou le Conseil d’administration de l’association aux personnes physiques qui ont rendu des services notables à l’Association.



Pour l’organisation de leur représentativité dans les organes de l’association, les membres actifs sont répartis en 6 collèges : Institutionnels du tourisme ; Tourisme, Culture et Patrimoine ; Agriculture et Agroalimentaire ; Economie et Environnement ; Chambres consulaires et Associations des Maires ; Excellence.



L’Assemblée générale d’installation de L’Agence Savoie Mont Blanc est programmée consécutivement aux élections départementales 2021.