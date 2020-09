Saison hiver : Savoie Mont-Blanc Tourisme joue la carte de la flexibilité (vidéo)

retour sur le workshop annuel de lancement de la saison hiver

Savoie Mont Blanc Tourisme a lancé sa saison hiver vendredi 18 septembre à Paris à l'occasion d'un workshop qui a rassemblé plus de 50 stations venues présenter à la presse leurs nouveautés. Voici un tour de nouveautés avec Claudie Blanc-Eberhart, directrice générale de Savoie Mont Blanc Tourisme, Guillaume De Marcillac DG organisationnel Travelski, Marina Kokkelink chargée de communication Pralognan-la-Vanoise, Valérie Mulot responsable communication Les Sybelles, Alexis Bongard directeur Les Gets Tourisme et Valérie Guilhen directrice Grand Massif Montagnes du Giffre.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 28 Septembre 2020

