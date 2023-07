Sicile : Brucoli Resort passe en cinq étoiles

L’hôtel Brucoli Resort comptes (2 avec piscines) et 23 suites junior, 14 chambres ont une piscine, l’ensemble sur un domaine de 18 hectares situé sur une presqu’île, face au petit village de Brucoli et son port de pêcheurs en Sicile , les jardins aux nombreuses espèces méditerranéennes (oliviers, lauriers, palmiers et autres magnolias) tombent en cascade jusqu’à la mer.Le plan du site, fait de ruelles, allées et petites places donne à l’ensemble de charmantes allures de village. On y trouve ainsi, facilement,(dont un buffet),, une discothèque, l’amphithéâtre en plein air, la salle de sport, le spa, la boutique,(dont une réservée aux adultes et une spéciale enfants), la grande salle de 1100 mètres carrés, le tout sous la silhouette imposante des 3300 mètres d’altitude de l’Etna.La décoration des chambres a été entièrement repensée et conçue dans un style méditerranéen beige clair épuré. Outre la cuisine goûteuse à base defaites de produits locaux et de l’abondante pêche proposée par le port voisin, on pourra s’installer aussi au. Il est littéralement posé sur de larges plaques de lave figée lui donnant une relation à la mer et à la baignade tout à fait originale et particulière.On passe ainsi de grandes et vertes pelouses aux piscines naturelles formées par la lave et la mer vers de discrètes mini criques cachées.