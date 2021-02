Singapore Airlines renégocie la livraison de ses commandes avec Airbus et Boeing

Singapore Airlines (SIA) a renégociés avec Airbus et Boeing les livraisons d’avions en commande.



Ces accords renégociés vont permettre d’étendre les livraisons d’avions sur une période s’étalant au-delà des 5 ans à venir mais également de reporter de plus de 4 milliards de dollars (SGD) les dépenses d’investissement en capital initialement prévues sur la période 2021/2023.



La compagnie a également " adapter " ses commandes " aux changements de ses besoins de flotte au-delà de l’exercice 2025/26 ". Ainsi la commande de 14 Boeing 787-10 a été transformée en 11 Boeing 777-9 supplémentaires.



Le carnet de commandes fermes du groupe SIA (Singapore Airlines / SilkAir/ Scoot) révisé au 09 février 2021 comprend 132 avions se répartissant ainsi : 31 Boeing B777-9, 20 Boeing B787, 15 Airbus A350-900, 35 Airbus A320, et 31 Boeing B737-8.



La flotte du groupe SIA comprend actuellement 185 avions passagers et cargo.